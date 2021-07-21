中國大陸河南省鄭州自17日以來連降罕見暴雨，並在昨晚造成鄭州地鐵發生嚴重積水，造成12人死亡、5人受傷。國民黨主席江啟臣下午特別利用中常會表達關心，向傷亡者及家屬表達慰問與哀悼。

近日，世界各地接連發生暴雨，這兩天北京出現暴雨，河北易縣出現58年來最大洪水。昨晚，中國大陸河南省鄭州市因為連日暴雨導致地鐵周邊區域發生嚴重積水，地鐵被迫停駛，目前共疏散群眾500餘人，但已造成其中12人經搶救無效死亡、5人受傷的不幸事件。

國民黨主席江啟臣下午主持視訊中常會，他在發表談話時對此事表達關心，強調會繼續注意後續進展，並向傷亡者及家屬表達慰問和關心，期盼災情緩解，早日恢復正常生活。

江啟臣說，極端氣候的影響遍佈全球，中國大陸河南等地以及歐洲西部包含德國、比利時等國家，也接連出現暴雨、洪荒災情，威脅當地人民生命、財產安全。

另針對烟花颱風逐漸逼近，江啟臣再次提醒中央、地方政府相關單位，上緊發條，加速做好各項防颱準備工作，務必減少災害，確保每一個國人都能平安無虞，經濟損失降到最低。