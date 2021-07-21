受新冠疫情影響，美國聯合航空（United Airlines）連續第6季虧損，但受惠於國內旅行強勁復甦，其第二季營收較去年同期大幅成長3倍，並優於市場預期。

在全美大規模推展疫苖接種之後，美國的國內旅遊市場幾乎已回復到疫前水準。

聯合航空表示，第三季將繼續提高運量，並預期第三季總單位營收（營收與運量比值）將超出2019年同期，成為該公司營運的轉折點。

該公司並表示，商務差旅和長程國際旅行的增長超乎預期，預計到2023年此類的飛航需求將全面復甦。

聯航第二季調整後營收為54.7億美元，約為去年同期（14.7億美元）的4倍之高，並優於市場預期的53.5億美元。

受到疫情影響，聯航第二季營收仍只達到2019年同期約100億美元的一半，當時尚未爆發這場大流行病。

第二季經調整後淨損為12.6億美元，相當於每股虧損3.91美元，較去年同期的淨損26億美元、每股虧損9.31美元大幅縮小，但略超出分析師預估的每股虧損3.94美元。

排除特別項目後，第二季虧損4.34億美元。該公司曾表示，可望在第三、第四季由虧轉盈。

聯航上個月公布其有史以來最大筆的飛機訂單，一口氣採購270 架噴射機，以將其國內運量提高近30%，並提升其高價和低價飛航業務的競爭力。