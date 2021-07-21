無論新舊店家都可以享有補助加碼金。（北市府提供）

本土疫情爆發初期，台北市萬華區慘淪熱點，重創攤商生計，經濟部日前針對業者部分，給予每個員工2萬元的補貼，台北市長柯文哲21日宣布，只要是萬華商家，都可享有原補助加碼1成金額，若不足2萬就直接給2萬元。

柯文哲指出，北市疫情還是以萬華最嚴重，因此需要特別補助，由於經濟部已釋出補貼原則，北市也不另立名目，直接在中央的基礎下加碼1成給萬華商家，若為今年5、6月新開的店，即使沒稅籍資料，也將享有相關補助。

產業局長林崇傑補充，服務業在疫情之下收衝擊極深，因此市府推出紓困加碼方案，將在經濟部補貼方案之下，再加碼10％（至少兩萬），若不足2萬的就給2萬，此部份可直接核發，不須另外申請。

至於5、6月新設店家部分（含批發、零售與餐飲業者），林表示，由於沒有3、4月的營業額，因此沒被納入中央補助內，但新店家依舊有困境，未來將透過稅籍登記、造冊，市府也會通知業者記得於網路申請，屆時將可領取加碼紓困金1萬元。