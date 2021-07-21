不管AZ、莫德納、還是BNT，國內疫苗預約平台時間一開放，立刻踴入全台民眾上網登記。新冠疫情肆虐全球，為了對抗病毒的入侵，全球生技、生醫業者卯足全力持續研發疫苗及各種能有效防疫、抗疫的藥品及醫藥技術。以往被歸為冷門的生技、生醫產業的重要性瞬間浮上檯面。具備專業醫藥、生技人才的養成實屬不易，有網友在1111「面試經驗暨工作甘苦談」分享轉戰生技、生醫領域的成功經驗，供求職者參考。

這位網友本身是純生科背景，碩士論文是做生物資訊相關，具備臨床試驗送審相關經歷，及多項臨床試驗相關訓練證書。由於個人職涯規劃，所以想從做了3年多的生醫藥廠轉跳到臨床研究領域。前期他投了幾次履歷都石沉大海，幾經反省及努力後，居然在最後「3次」面試全數拿到Offer。

鎖定生醫、生技業領域，針對國內外臨床試驗助理(CTA)、臨床試驗專員(CRA)、研究助理（RA）3大職缺來投遞，無論是生醫或生技業，面試問題都環繞在自我介紹、為何離職、為何想來到這裡、又有何相關經歷與符合的條件，以及若無相關經歷，有何特質可以勝任等。網友建議求職者一定要先確定自己中心思想與確切的目標想法，才有辦法順利取得面試官的青睞。

經過這幾次面試的經驗，Offer大神歸納6大教戰心得：

第1：個人基本資料不用全寫，對於有疑慮的個資，等報到時再寫也不遲。

第2：事先準備好要提問的問題，先想4~5個有助於理解公司與職務的問題。

第3：不會的不要亂答，請坦承不清楚，並表示會再查明後補充。

第4：面試主管遞名片，第一時間看清楚對方姓氏與職稱，並妥善收好。

第5：把面試當成雙向溝通的場合，以平等地位與對方溝通。

第6：勇於展現自己，表現出充分自信。

最後，他也分享到，臨床試驗產業或CRO這一行，「相關經歷」與「英文能力」兩者都很重要。網友自認英文不夠好，所以面試時較強調個人經歷與特質的部分。他認為，求職者要多展現自己的強項，才能提高錄取機會。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，想要從眾多應試者中脫穎而出，獲企業青睞，就必須懂得突顯個人的優勢，投履歷必須有策略目標。建議求職者在撰寫履歷或面試時，必須先針對企業的「需求」來定位，什麼是對方需要的人才，自己具備何種條件等方向來出發、思考。這些眉眉角角都可以參考「面試經驗暨工作甘苦談」前人的經驗，讓你下次看到機會，就能做好萬全準備，成功錄取好工作。