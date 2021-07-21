中華職棒副裁判長紀華文日前受世界棒壘球總會（WBSC）之邀，將赴東京奧運執法，成為中職第一人，他表示，當初聽到消息時感到非常興奮且榮幸，「相信這會是我裁判生涯中一段最值得回味的旅程。」

中華隊這次因為疫情關係決定放棄爭取奧運資格，確定提前無緣參加東京奧運，不過紀華文之前受邀前往東奧執法，台灣棒球用另一種身分參加奧運。

紀華文是中華職棒資深裁判，1997年開始在擔任台灣大聯盟裁判，2004年兩聯盟合併後的第2年，進入中職參與執法至今，裁判生涯長達22年，生涯執法1934場，擔任主審546場，也曾執法於2015、2019年世界12強棒球賽、2017世界棒球經典賽，並獲選為2015年WBSC最佳棒球裁判，此次更是首度登上奧運殿堂執法。

「當初收到訊息時，感到非常興奮且榮幸，感謝中職提供我們這麼好的舞台發揮，才能有這次機會。」儘管已經不是第1次受邀在國際賽執法，紀華文仍是戰戰兢兢且珍惜每次執法的機會，「不管是在中職還是國際賽執法，都是同樣的心情，以專業態度去面對每一場比賽，順利完成比賽是裁判最大宗旨。」

對於這一次受邀前往東奧執法，紀華文認為這在他的裁判生涯中絕對會是一段值得回味的旅程，「相信在若干年後，再次回想起這一次執法，一定會是最甜蜜的一段旅程。」紀華文預計將於7月26日出發前往東京， 8月9日返台。