證交所表示，明（22）日共有聯電（2303）、鴻海（2317）、鴻準（2354）等21檔上市個股除息，預計對指數影響達30.56點，其中，光是鴻海一檔預估指數蒸發18.2點。

證交所統計，明日除息的21檔有：台苯、永大、中化生、中華、聯電、鴻海、佳世達、鴻準、友通、固緯、義隆、高林、禾伸堂、德律、融程電、亞諾法、飛捷、宏正、訊芯-KY、明基材、阿瘦等，合計預計影響指數30.56點。其中，鴻海發行市值將減少約554億元，占發行量加權股價指數約18.2點。

證交所表示，有關股票除權除息訊息，各上市公司於公開資訊觀測站均有完整的公告內容，相關訊息亦張貼於臺灣證交所網站首頁/市場公告/除權除息及「基本市況報導」之市場公告。

證交所並於每日收盤後亦編有相關股價指數的「報酬指數」，報酬指數調整基值的條件與股價指數相同外，遇股票除息時也調整指數基值，該等指數不受現金股利影響而反映市值變動，為衡量投資績效之重要指標。