台中市北屯區東山路20日發生死亡車禍，18歲的張姓男子騎機車載邱姓女友，夜遊騎機車行經1處彎道自摔，滑行到等號誌的自小客車後方停住，35歲張姓女駕駛酒測值零。張姓男騎士經送醫後仍傷重不治，邱女全身多處擦挫傷，事故原因由警方鑑定釐清。

台中市第五分局交通隊指出，23時8分獲報有1起死亡車禍，警方初步調查，張男騎機車載女友沿東山路1段由松竹路往祥順路方向行駛，行經東山路1段、祥順路2段路口不慎自摔滑行，與在路口對向等待左轉號誌的自小客車發生碰撞。

警方指出，張男當場重傷、意識昏迷，經送醫搶救後宣告不治，坐在機車後座的女友在重力衝擊下飛出路邊，全身多處挫傷。警方調查，張男與邱女酒測值為零，車禍肇事原因仍待警方調查釐清。

剛滿18歲的小情侶，在暑假期間相約夜遊騎車雙載，疑似行經1處彎道時失控自摔，機車滑出後再衝撞對向待轉的自小客然後停住，小客車女駕駛被突如其來景象，嚇了一大跳，張男搶救後在21日凌晨因傷重不治，邱姓女友得知噩耗，相當哀傷。

剛滿18歲的張姓男子，當天開心與女友相約深夜出門機遊，沿東山路往大坑方向行駛，途中經過行經東山路1段、祥順路2段路口，疑過彎不慎自摔機車連人都噴飛，機車滑到當時停等待轉燈自小客車後方，機車才停下來，造成1死1傷悲劇。