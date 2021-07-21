中颱烟花隨著時間不斷增強，夾帶強風豪雨有可能往臺灣逼進，據了解中央氣象局已在今（21）日晚上20時30分發布海上颱風警報，而相關資訊也提醒明天開始至週六是影響最大的時間，全台有雨應慎防局部豪雨，可以預期到的強大威力讓全臺各地民眾紛紛開始進行防颱準備。

中颱烟花逐步逼近臺灣 ，林口警防颱與防疫並重提前部署。(蘇育宣翻攝)

中颱烟花逐步逼近臺灣 ，林口警防颱與防疫並重提前部署。(蘇育宣翻攝)

因本次中颱路線直逼臺灣北部，林口警方提高警覺性，為了維護駐地安全，也已提前部署完成防颱措施，特別是發電機、沙包堆放與門窗固定等均已陸續完成整備。然而見諸以往民眾常冒險至海岸邊觀長浪，為此，警方也不敢大意，為有效保障民眾安全，已規劃沿海的下福、瑞平派出所，趁強風豪雨來臨前，針對海岸地區加強巡視與勸導，畢竟現值防疫期間，也不容民眾藉機群聚，杜絕防疫破口。

中颱烟花逐步逼近，林口警防颱與防疫並重提前部署。(蘇育宣翻攝)

分局長陳保安表示，颱風期間，海象極不穩定，遊客應避免前往海邊進行休閒活動。對於民眾屢勸不聽者，屆時將依違反災害防救法，處以相關罰款並得連續開罰，請民眾在颱風期間，非必要避免外出，並在家進行防颱整備，才能保障自身安全。