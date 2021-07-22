今年第6號颱風烟花已轉為中度颱風，中央氣象局預測外圍環流將影響台灣，市府都發局減少颱風期間廣告物災害，颱風防汛季節來臨前，提早啟動危險廣告招牌巡查機制，拆除台中危險招牌，並請各區公所通報轄內竹架廣告，目前已拆除危險及竹架廣告640件，將持續加強防颱準備。

都發局指出，市府已函知相關廣告公會及單位加強防颱準備及防災措施，並要求工地現場加強防颱準備，落實工地及人員安全。都發局各搶災人員均進駐戒備中，如颱風造成建物相關災害，將隨即派員至現場處理，各大型機具及拆除機具也檢視完成待命中，確保第一時間完成救災任務。

都發局說，廣告物所有人應自主檢查並整備加強防颱措施，針對廣告物面板(框架)如有鬆脫者須加強固定、檢查廣告物電線避免漏電情形發生、帆布廣告應捲收固定；廣告物所有人依建築法有維護廣告物安全的責任，避免發生危害，若發生掉落情形又歸責於所有人時將依法裁罰。

台灣每年6到9月是颱風旺季！都發局強調，民眾應定期自主檢查自有建物使用情況，提早發現狀況並盡速處理，市府也將投入防災整備工作，確保市民安全，將颱風造成的損失降至最低。