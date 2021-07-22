張煒東建議，長輩在家飯後可以在室內踏步行走，配合按摩腹部來促進消化，按摩的方向要配合大便的運行方向，從升結腸到橫結腸，再到降結腸與直腸的方向按摩。（吳建輝攝）

也可按摩兩小腿的胃經與脾經路線，脛骨的外側是胃經路線，內側是脾經路線，雙手的大拇指從膝蓋下方開始，沿著脛骨兩側從上往下按摩。（吳建輝攝）

國內新冠肺炎疫情逐漸穩定，但遲遲看不到真正解封的曙光，許多退休長輩習慣每天到公園運動，這次一停停了兩個月，造成許多長輩莫名消化變慢，腸胃機能變差到院求診，衛福部彰化醫院中醫師張煒東表示這是中斷運動所造成，建議長輩可以在家踏步運動，搭配按摩等來緩解症狀。

過去習慣每天清晨到社區跳舞，傍晚到登山步道走路的67歲張奶奶，為疫情中斷運動，不到2周就出現便秘、腹脹等情形，還嚴重影響胃口；70歲的邱爺爺也說，以前外出跟老朋友運動爬山，在家反而發懶不想動，沒想到會影響腸胃。

張煒東表示，6、7月有許多長輩到門診就醫，常見的像是腸胃功能變差、消化慢、胃口不佳，甚至是便秘等情形，這些長輩多半有一個共通點，就是平常有習慣在外運動的退休者，因三級警戒中斷原本的運動休閒習慣，對於生理適應力較差的長輩就造成影響，直接反映在腸胃機能上面。

張煒東說，運動可以活動全身肌肉，促進循環，進而幫助腸胃蠕動，但中斷運動造成腸胃蠕動變慢，使得消化慢，對於這些疫情期間的特殊病號，只要服用一些幫助消化的要通常能好轉，飲食方面可以吃山楂、酸梅改善消化與食慾不佳問題，多吃五穀飯、燕麥、南瓜等高纖維食物，增加腸胃蠕動。

張煒東建議，長輩在家飯後可以在室內踏步行走，配合按摩腹部來促進消化，按摩的方向要配合大便的運行方向，從升結腸到橫結腸，再到降結腸與直腸的方向按摩，以右手來講順時針方向按摩，邊走路邊按幫助消化，當真都不行的話，只能盡速尋求醫生的幫助。