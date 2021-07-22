烟花颱風來襲 新北市4戶外社區篩檢站暫停服務 15:362021/07/22 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 三峽、江翠、土城、汐止社區篩檢站23日暫停服務。(新北市政府提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 烟花颱風來襲，新北市長侯友宜說，目前階段看起來23日不會停班停課，疫苗接種如期舉行，但三峽、江翠、土城、汐止社區篩檢站因在戶外又是篩檢亭，對風力承受低，23日暫停服務，其他社區篩檢站正常服務。 侯友宜說，當颱風達停班停課標準，所有社區篩檢站及疫苗接種都會暫停服務，疫苗預約平台登記名額會將保留至下一輪，並會發簡訊通知民眾，再次進入平台預約接種。 烟花颱風來襲加強防汛整備 盧秀燕視察環保局執行側溝清淤 烟花颱風來襲！河川原水濁度恐飆高 北水處籲民眾儲水備用 #社區篩檢站 #暫停服務 #烟花 #颱風 #停班課 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 颱風雨勢釀災 竹縣道122線31K單線雙向通車 10:282021/07/22 生活 烟花颱風來勢洶洶 侯友宜視察抽水站準備 11:392021/07/22 生活 烟花颱風恐釀災損 中市農業局提醒農民防範 13:152021/07/22 寶島 烟花來襲 龍潭路樹被吹倒釀擦撞車禍 11:192021/07/22 社會 宜蘭幾米飛天小火車 迫降避風頭 04:102021/07/22 地方新聞 烟花颱風雨勢猛烈！北市5行政區晚間8時開放部分紅黃線停車 10:152021/07/22 生活 烟花颱風逼近 國軍超前部署進駐易致災地區 09:082021/07/22 生活 烟花颱風來襲 勞動局籲雇主做好工安、加發津貼給勞工 13:242021/07/22 生活 烟花雨彈午後來襲 北台灣9縣市豪大雨特報 15:402021/07/22 生活 失智社區服務據點指引出爐 指揮中心：可逐步恢復 14:272021/07/22 生活 烟花颱風來襲 為防菜價波動 內政部適當採取調節措施 11:092021/07/22 生活 生活熱門新聞 颱風假仍有希望？烟花海警最新動向 全台風雨時程曝 - 生活 烟花颱風為何原地打轉？加速關鍵在它 暴風圈恐從這裡觸陸 - 生活 烟花來襲！雨區擴大 台中以北列豪大雨警戒 - 生活 新竹市22日新增1例確診個案 與桃園2確診個案有接觸史 - 生活 7／26降級生變？今新增30例 陳時中回應了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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