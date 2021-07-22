烟花颱風來襲，新北市長侯友宜說，目前階段看起來23日不會停班停課，疫苗接種如期舉行，但三峽、江翠、土城、汐止社區篩檢站因在戶外又是篩檢亭，對風力承受低，23日暫停服務，其他社區篩檢站正常服務。

侯友宜說，當颱風達停班停課標準，所有社區篩檢站及疫苗接種都會暫停服務，疫苗預約平台登記名額會將保留至下一輪，並會發簡訊通知民眾，再次進入平台預約接種。