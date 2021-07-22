大陸商務部對外貿易司司長李興乾22日表示，外部需求回暖及大陸經濟向好繼續支撐外貿增長，但因基數因素，2021年下半年外貿增速將有所回落。目前正密切追蹤外貿形勢，下半年將重點聚焦企業面臨的凸出困難與問題，研究推出更有針對性的政策措施。

路透報導，李興乾在國新辦記者會中指出，根據調查，約40％的外貿企業訂單增加，外部需求回暖，大陸經濟走俏，繼續支撐外貿增長。不過，外貿發展仍面臨諸多不確定、不穩定因素，原料價格居高不下、海運物流不暢等問題，進一步擠壓外貿企業的利潤空間，也影響到企業的接單能力。

6月，以美元計價出口年增32.2％，進口年增36.7％，雙雙高於預估中值的23.1％、30％，消除市場此前對低基數逐漸消退、大陸局部疫情影響的擔憂。市場人士預計，儘管下半年的外貿表現將有所減速，但整體高景氣的慣性仍在。

此外，大陸商務部市場運行和消費促進司司長朱小良預計，消費市場繼續朝回暖走俏方向發展。將繼續完善促消費措施，儲備一批重點區域促消費的新政策，穩定汽車、家電等大宗消費，推動新型消費加快發展。