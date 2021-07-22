藝人陳珮騏20日在臉書貼出疫苗預約結果，開心表示成功排到AZ疫苗，並透露自己其實最想打的是高端疫苗，第二才是AZ疫苗，不過為了全民疫苗覆蓋率著想，排到AZ疫苗就決定先去接種了。沒想到此番發言引來網友酸爆「那繼續等高端呀」、「拜託您放棄打AZ，愛台灣啦」，對此陳珮騏也正面回應了。

想打高端卻預約AZ？陳珮騏霸氣回：大家快點都打疫苗，就是愛台灣

陳珮騏回應，認為應配合CDC建議，大家都趕快打完疫苗，一起在最短時間內提升防禦力，這樣才是愛台灣的表現，並補充說明「個人期待的那些GGYY就先免了～」；對於網友要求她繼續等高端疫苗，陳珮騏也說「等～這段時間讓自己成為破口，反而拖累大家嗎？」

陳珮騏的回覆令粉絲大讚，「說得太好了」、「沒錯，只要排得到，都是好疫苗」、「打疫苗可以保護自己和家人，品牌其次，那份心大家都懂」，演員郭昱晴也說「每個人都一樣，輪到就去打，打得到的都是好疫苗！」

分析說明 ​

資料來源： 《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「網路正負評比」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 網路正負評比：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，系統利用語意分析對每篇相關文章進行正面、負面、中立的情緒判讀，再計算正面聲量與負面聲量之比值。