新廣告業務策略發揮成效，推特公司上季營收成長超乎華爾街預期。該社群媒體平台推出定向廣告的改進措施，以協助品牌能接觸到潛在客戶。

周四推特盤後股價大漲5.65%，為73.50美元。

推特公布第二季總營收（包括來自數據使用授權的收入）年增74%，為11.9億美元，優於分析師預估的10.7億美元。

經調整後，第二季每股盈餘為20美分，遠優於市場預期的7美分。

該公司表示，蘋果公司4月實施的新隱私管理措施對第二季營收的影響小於預期。蘋果新的隱私策略禁止數位廣告商在未經蘋果用戶同意下進行追蹤。

今年初以來，推特趕緊推出一系列新興產品，如純語音聊天室和電子新聞發送等，以扭轉多年來停滯的業務，並實現全年營收在2023年成長1倍的目標。

其第二季廣告營收較去年同期大幅成長87%，為10.5億美元，優於市場預期的9.099億美元，並創下2014年新高。

該公司在法說會上表示，推特一直致力於提高其廣告的有效性，在第二季推出2,500個新的主題類別，以協助用戶找到他們感興趣的內容，而這些都向推特送回了更多的定向廣告數據。

推特財務長Ned Segal表示：「我們收到了很棒的資訊，有關於人們最感興趣的東西、他們在哪裡，或是他們關心的地方」。

推特表示，隨著各國解封，這些改進措施，以及廣告商想接觸到消費者的需求增加，都有助於推升廣告收入。

該公司第二季「可變現每日活躍用戶數」（Monetizable Daily Active Users，mDAUs）年增11%，為2.06億個，符合分析師預期。

由於新聞較淡，第二季美國用戶數較前一減少100萬，而全球用戶總數則符合華爾街預期。

推特預測第三季總營收介於12.2億～13億美元，大致符合或略高於分析師普遍預期的11.7億美元。