砷化鎵晶圓代工龍頭穩懋（3105）29日舉辦法說會，公布2021年第二季獲利表現，每股盈餘（EPS）為2.32元，上半年EPS合計為5.04元。展望第三季，總管理服務處總經理陳舜平預估，營收將較季增high-single digit百分比（高個位數，約7～9％），預計毛利率約mid-thirties（34～36％）的水準。

穩懋在經歷第一季的傳統淡季後，隨客戶需求逐步回升，2021年第二季營收達61.95億元，季增、年增分別為3％、2％，大致符合預期。在產品組合變化下，第二季毛利率較上一季增加2.2個百分點、回升到35.7％，使營業淨利率較上一季增加2.8個百分點，回到22.7％的水準。

綜觀第二季各項產品組合表現，陳舜平指出，infrastructure（基礎建設）營收維持第一季的水準，cellular PA（手機行動網路功率放大器）營收成長雙位數最為突出，其中5G PA出貨佔整體cellular PA營收比重再度回到20％以上，中國fabless客戶動能明顯提升也是成長的因素之一。

穩懋受到美中貿易衝突的衝擊，自2020年第三季後無法再繼續供貨給當時中國最大的客戶，但陳舜平表示，一如預期，智慧型手機終端市場重新洗牌，客戶分散的策略再度奏效，多家中國客戶紛紛把握機會取得市場佔有率，與穩懋緊密合作，對2021年營收持續成長充滿信心。