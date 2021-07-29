根據周四出刊的一份評估顯示，瑞士信貸對風險的懶散態度和缺乏問責，讓該行在對Archegos基金的投資虧損了55億美元。瑞信此外也在周四公布了第二季淨利大跌近八成。

第二季淨利為2.53億瑞士法朗(約2.78億美元)，低於該行自己調查18位分析師預估的3.34億瑞士法朗，也較去年同期大減78%。

瑞信第二季營收為51.03億瑞士法郎，年減18%。

分析師此前預估，由於Archegos的虧損增加，導致瑞信的交易和諮詢業務進一步弱化，將導致第二季淨利較前一年減少75%。

在周四公布的審查報告中，律師事務所Paul Weiss,Rifkind, Wharton & Garrisson對瑞信的投行業務的風險管理進行嚴厲批評，但表示沒有證據顯示該行有詐欺或非法活動。

瑞信在回應該報告時表示，已將Archegos作為該行整體風險管理方式的轉折點。

瑞信第二季投資銀行業務營收下跌41%，顯見Archegos醜聞的影響，較預期的更為明顯。資本市場業務下降近10%；諮詢收入下跌37%。

股票銷售和交易方面的營收減少了17%；固定收入銷售和交易的業務下降33%。

瑞信表示，希望縮減大宗經紀部門業務；該部門是與對沖基金展開業務，並負責與Archegos建立關係。