市場預期下半年油市仍供不應求，國際油價持續走揚，帶動紡織上游個股今早股價活躍表現。布蘭特原油9月交割價上漲1.56美元，或2.2%，收每桶73.79美元。加工絲受惠於需求強，原物物料價格高檔不墜，今年上半年加工絲五虎營收表現靚，包括力麗(1444)、宜進(1457)、宏益(1452)、集盛(1455)、聯發(1459)等，今年H1營收年增都有2位數，其中宏益營收年增逾9成，更是躍居5虎中成長最強勁的金虎。

上半年加工絲五虎營收，若依營收金額高低排列，集盛51.07億元，年增49%；力麗營收48.22億元，年增16%；宜進營收20.64億元，年增50%；聯發營收12.73億元，年增57%；宏益營收10億元，年增93%。

先前尼龍主要原料CPL價格處於低檔，拖累紡織上游營運表現，不過，從去年第4季起，尼龍業務已有大幅改善，包括力鵬、集盛都有受惠尼龍價格走揚。集盛累計前5月EPS已達1.46元，已經創同期歷史新高。公司仍看好訂單能見度到Q3底，Q4訂單也已接到中旬，目前訂單強度無虞，後市要看原料漲勢，Q2本業獲利會達高峰。

在加工絲5虎中，宏益上半年營收成長最強勁，但累計營收金額最小，符合該公司少量多樣、精緻化的經營策略，現任宏益董事長是施振榮認為，量大的標準規格產品，台廠很難跟中國大廠競爭。宏益今年配發0.7元現金股利，將於8月5日除息，9月1日發放。