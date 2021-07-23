疫情趨緩，消費者開始積極規劃之後的出遊行程，除了戶外活動的流量持續攀升外，「飯店住宿」也受到高度關注，特別是先買券再訂日期、且享有未使用免費取消的「住宿券商品」，線上預訂平台Klook統計，七月的平均流量已是六月的5倍以上，顯示疫情趨緩後消費者需求提升，其中以位於市區、交通方便的都會型飯店人氣最高。

KLOOK台灣資深市場行銷總監林耀民表示，流量趨勢顯示消費者在面臨疫情的不確定性時，更偏好有彈性調整政策的商品，而『飯店住宿券』因為能自由挑選入住日期、免費退改，特別受到消費者的歡迎；加上許多飯店在這段時間推出超殺優惠，讓消費者能用相對優惠的價格，入住觀望很久的熱門飯店，輕鬆就能享有度假的感覺。

KLOOK也盤點在過去一個月流量成長幅度最高的飯店住宿券商品，全部都是位於都會區的人氣飯店，其中第1名為去年才全新開幕的《台北時代寓所》，位於高雄愛河旁充滿藝術氣息的《WO HOTEL 窩飯店》以及經典的《台北老爺大酒店》則位居第2、3名。