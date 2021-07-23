以出口為主的台灣製造業，新冠疫情期間滿手海外訂單，營運狀況超過預期，中華經濟研究院23日公布「2021 上半年台灣採購經理人營運展望調查」報告，製造業廠商卻反映生產物料、大宗商品的採購價格持續大漲，製造業採購價格指數已連續2期（1期為半年）呈現上升（高於 50.0），且此次指數飆升21.7 個百分點至 91.7，而且預估下半年還會持續上升。

台灣採購經理人調研團隊主持人台灣金融研訓院董事長吳中書表示，製造業採購成本大漲、採購價格指數逼破90的現象，在調查中從未見過，其中包括出口廠商出貨受到缺櫃、爆單、漲價與缺料等極為嚴峻的挑戰，不可控的總經風險持續攀升。調查結果反映，平均而言，2021上半年製造業之採購價格較2020下半年增加 13.62％。

「台灣採購經理人營運展望調查」由國家發展委員會與中華經濟研究院自2013年起每半年進行一次，以有效預判未來半年國內外經濟情勢與產業狀況，讓各界掌握更即時的產業訊 息及總體經濟脈動。23日公布「2021 上半年台灣採購經理人營運展望調查」的調查結果，多項內容反映出製造業在台灣呈現十分不同的現象。