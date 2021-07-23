疫苗接種作業持續進行中，昨（22日）接種人次為14萬7725人，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，昨天施打的人數比較少，因為是上一輪預約接種的最後一天，預約名額沒有特別多。

根據指揮中心最新統計，目前國內疫苗人口涵蓋率24.94％，國內疫苗劑次人口比25.80％；截至目前為止，國內累計接種605萬9596人次。

全國力拚疫苗覆蓋率，各縣市也隱約開啟一場疫苗競賽。陳時中表示，打疫苗不是在比賽，盡量讓大家了解情況，「可是就免不了，從小就被訓練，對分數比賽很在意。」

陳時中說，我們來想一個辦法，不會引起大家的心結，又可以讓大家了解情況的方法，過2天後再來跟大家公布。

昨日新增疫苗接種後不良事件通報124件，指揮中心發言人莊人祥表示，死亡事件中AZ佔3件，年齡為81至92歲之間，為接種疫苗後25至35天；莫德納1件，年齡為67歲，為接種疫苗後4日發生。