LG 電子(LG)公布最新《LG 電子永續報告書》(LG Electronics Sustainability Report)，宣示於 2050 年前達成全面使用再生能源的永續發展目標，延續「LG Zero Carbon 2030」淨零碳排計畫中，承諾於 2030年實現「碳中和」並將製造階段的碳排放量減少至 2017 年的一半。

LG 指出，他們的能源轉型計畫將從北美開始，採分區執行，預計今年內，所有辦公室與製造廠將全面改採再生能源供電。在韓國以外的 LG 廠房則盼能在未來四年內，實現以 50% 的再生能源供電。

將以多元的發展策略實現全球綠電目標，包含在公司建築物安裝 LG 高效太陽能板、允許公司與發電商簽訂購電協議、使用「再生能源憑證」(Renewable Energy Credit REC)以及參與韓國當地的「Green Premium」計畫，直接向韓國電力公司 (KEPCO) 購買乾淨能源。

LG 目前正於印度諾伊達(Noida)工廠安裝總容量達 3.2 千瓦(MW)的太陽能模組，可同步供電予 LG 辦公室使用。這項計畫經「清潔發展機制」 (Clean Development Mechanism CDM) 認可，未來將擴大實施，以利 LG 取得「聯合國氣候變化綱要公約」 (United Nations Framework Convention on Climate Change UNFCCC) 的碳排減量認證（參與清潔發展機制 (CDM) 計畫的企業，可藉由投資開發中國家的減碳行動，取得已驗證減量額度 (Certified Emission Reduction CER)。CER 可交易、買賣與使用，以達到京都議定書的碳排減量目標）。

LG 電子安全與環境部門資深副總裁 Park Pyung-gu 表示：「藉由轉型發展再生能源與實現碳中和，LG 才能真正為人們打造更美好的生活。在現今社會，創新不只存在於實驗室，製造廠房及工廠也必須跟進。為了留給下一代一個適宜居住的世界，製造廠商必須把握這絕佳的機會，而這對 LG 來說更是責無旁貸的使命。」