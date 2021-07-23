薄紗女在疫情警戒期間，仍多次穿著清涼攬客，警方除依法告發，此次也將把工作室排程拆除。(警方提供)

在疫情警戒期間，內埔鄉河南巷一處工作室遭警方查獲3次違規人與人連結，第一時間除以社維法及傳染病防治法等相關法規舉發外，如今更配合縣府聯合稽查，針對違建部分，將予以排程拆除，以維公權力。

內埔警方表示，警戒期間特地將八大行業列為重點處所、加強巡邏，深怕休閒娛樂場所暗渡陳倉，偷偷營業，造成新冠或突襲的Delta病毒傳播。

且自從三級警戒後，內埔警方共計取締26家處所營業違規，均函送衛生局裁處，其中一處位在內埔鄉河南巷的個人工作室，38歲阮姓女子從6月下旬起，在短短不到一個月時間，遭警方查獲不當連結3次，其中一次更僅著清涼內衣，坐在門口攬客，見警員以為是客人，便比出「1」手勢（意味1次性交易1千元），結果當場被逮個正著，可謂病毒運輸的高風險個體戶，

為有效彰顯公權力，警方配合縣府城鄉發展處工商科及公安使用科進行聯合稽查，工作室當天雖未營業，但所在建築物明顯是違建加蓋，權責公安科表示，將予以查報，並列入排程拆除。

分局長蔡耀順表示，新冠疫情來勢洶洶，每個人均應恪遵各項防疫政策，沒人可以置身事外。對於違反規定，在未解封或降級前，警方將持續加強查察，並竭盡各項行政措施予以干預。