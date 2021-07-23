颱風挾豪雨逼近！新竹縣尖石、五峰鄉晚起至明全天停班課 18:092021/07/23 中時新聞網 許立穎 、中時、 莊旻靜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 持續性豪雨易導致土石鬆脫，今（23日）新竹縣尖石鄉嘉樂村驚傳巨石砸民宅牆，幸好屋內一家三口均未因此受傷，暫時安置於村辦公室。（呂金龍提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新竹縣政府宣布，新竹縣尖石、五峰鄉晚起至明（24日）全天停班停課。(摘自氣象局) 受到中度颱風烟花外圍環流影響，中央氣象局對新竹縣發布豪雨特報，新竹縣五峰測站降雨量已達166.5毫米。新竹縣政府指出，尖石、五峰地區有持續性降雨及部分災害傳出，縣府宣布，今（23）日晚上6時起至明（24日），尖石鄉、五峰鄉全天停止上班上課。 烟花豪雨來襲 新竹縣尖石、五峰鄉17校明停止上班上課 烟花進逼 竹縣尖石、五峰鄉停班停課 #五峰鄉 #停班停課 #新竹縣 #五峰鄉 #全天 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台中接種第1劑疫苗破64萬人 周六快打站照開 16:152021/07/23 生活 彰化連5天嘉玲 首創疫苗接種查詢 04:102021/07/22 地方新聞 魚池溪固床工損壞 林明溱會勘增設消能水墊 17:492021/07/23 寶島 烟花大雨來襲 桃園復興區即起停班課 15:542021/07/23 生活 烟花颱風逼近 雙北若停班課 盧秀燕：影響疫苗施打計畫 16:112021/07/22 生活 颱風雨勢釀災 竹縣道122線31K單線雙向通車 10:282021/07/22 生活 嚴防颱風 嘉縣23座滯洪池、抽水機防汛整備完成 18:592021/07/22 生活 烟花颱風還未來 全台一度1.3萬戶停電 20:552021/07/23 財經 烟花豪雨釀災！新竹尖石驚傳落石砸民宅 驚悚畫面曝光 15:072021/07/23 社會 烟花颱風小碎步逼近 豪雨灌竹苗 周五防致災暴雨 00:162021/07/23 生活 烟花颱風來襲 新北8衛生所1國小 24日上午暫停接種疫苗 15:252021/07/23 生活 生活熱門新聞 高端EUA過關台灣人想打嗎？最新民調出爐這選項一面倒 - 生活 烟花滯留暴雨猛灌 翡翠水庫水量卻狂掉剩70％ 原因曝光 - 生活 又有新颱風！「尼伯特」將生成 烟花加速晚上風雨最大 - 生活 AZ擋不住Delta病毒？醫揭最新研究數據 - 生活 「已故」颱風恐死而復活 超複雜天氣又添變數 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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