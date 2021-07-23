新竹縣政府宣布，新竹縣尖石、五峰鄉晚起至明（24日）全天停班停課。(摘自氣象局)

受到中度颱風烟花外圍環流影響，中央氣象局對新竹縣發布豪雨特報，新竹縣五峰測站降雨量已達166.5毫米。新竹縣政府指出，尖石、五峰地區有持續性降雨及部分災害傳出，縣府宣布，今（23）日晚上6時起至明（24日），尖石鄉、五峰鄉全天停止上班上課。