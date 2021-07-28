台東縣在鹿野高台辦熱氣球嘉年華活動即將邁入第11年，鹿野鄉長李國強及鄉民擔憂活動恐成為防疫破口，不希望在鹿野高台續辦，對此，當地業者卻提出抗議，擔心將熱氣球移往池上後，恐流失旅遊商機。據了解，台東縣府27日與業者協調後，表示僅有熱氣球祈福首航儀式在池上舉辦；至於活動舉辦地點，仍有待商議。

由於熱氣球嘉年華帶來經濟效益可觀，過去不僅主場地鹿野鄉，連帶周邊池上鄉、關山鎮，甚至台東市都有幫助。因此，位於鹿野鄉的台東鹿鳴酒店業者潘貴蘭組成「守護鹿野熱氣球熱線」群組，強調活動應繼續辦在鹿野、不應移往池上，鹿鳴酒店公關羅紹平也指出「2020年至2021年的張惠妹跨年演唱會現場高達7萬人都能辦，為何熱氣球不能辦」，表示相信「台東縣府」會把防疫措施做好。

鹿野鄉長李國強直言，近期有不少鄉民向他陳情，觀光產業重要，難道鄉民健康不重要？因此，他強調「並非從此鹿野鄉再也不辦熱氣球活動」，只是礙於疫情才反對舉辦熱氣球活動。對此，潘貴蘭向李國強提出異議，若活動不開放觀眾入場，祈福儀式全程採線上直播，怎會有遊客群聚問題。

據了解，考量防疫因素，座談會現場僅開放百人參與，且多數為旅宿業者，以致於在場多數業者認為，鹿野鄉難得打造起熱氣球觀光形象招牌，不該拱手移往池上鄉辦理。

經1個多小時的座談後，王志輝表示，了解活動對地方上帶來諸多不便，更知道疫情下大家的擔憂，透過此次座談傾聽許多民眾及業者的心聲，縣府也將納為參考，希望能夠讓活動盡善盡美。