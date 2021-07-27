森川里海濕地藝術季今年以「好野人—慢慢走比較快」為主題，設置地點包括花蓮豐濱鄉內磯崎、復興、新社、貓公和港口共5個部落；圖為「芃芓藝術x新社部落」作品。（林管處提供／羅亦晽花蓮傳真）

森川里海濕地藝術季今年以「好野人—慢慢走比較快」為主題，設置地點包括花蓮豐濱鄉內磯崎、復興、新社、貓公和港口共5個部落；圖為「Heidi Yip葉海地x港口部落」作品。（林管處提供／羅亦晽花蓮傳真）

林務局花蓮林區管理處自2011年和東海岸部落合作，定期辦理藝術季，只不過今年6月在豐濱鄉舉辦的「好野人—慢慢走比較快」森川里海濕地藝術季，受疫情影響，只能藉由線上觀賞藝術家的作品，如今警戒降至二級，民眾即起可遵循防疫措施，前往5個部落欣賞10件藝術品。

花蓮林管處以藝術串聯部落，將森川里海「生態、生活、生產」三生合一的理念，與部落傳統知識文化結合，並選其為理念實踐的場域，2011年起與東海岸各部落合作，10年來陸續辦理多次藝術季，儼然已成東岸的年度盛事。

今年以「好野人—慢慢走比較快」為主題的森川里海濕地藝術季，林管處表示，「好野人」展現東海岸的原住民與大自然相處、互動，部落文化與生態的豐富性。

副標題「慢慢走比較快」則反映講求速效的年代，世代文化快速消失，傳統知識甚至倫理系統無法承繼，集體記憶不復見，盼透過藝術創作嘗試提出解方，回到部落跟隨老人家的腳步，學習扎實累積知識與技能。

只不過藝術季在6月開幕後，受疫情影響，民眾只能在線上欣賞10組藝術家分別設置在豐濱鄉磯崎、復興、新社、貓公和港口共5個部落的作品，如今，疫情趨緩，加上展期到9月30日，林管處希望大家能到現場觀賞藝術作品，透過議題深度認識部落，對台灣東部有更多的了解。

林管處指出，相關藝術家及作品欣賞、預約周末導覽、火堆論壇在地體驗活動，及產官學合作藝術論壇等資訊，可上2021森川里海濕地藝術季官網查詢。