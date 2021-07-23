在日本訪問的英國國防大臣華萊士與日本防衛大臣岸信夫會晤後發表聯合聲明稱，在女王號航母戰鬥群完成首次亞太部署後，英國將從今年8月開始在東亞地區永久部署2艘軍艦，在日本、新加坡與澳大利亞港口維修補給，與盟國亞太及南海展開聯合行動。此外，還將組建一支由海軍陸戰隊組成的近海反應大隊，協助人員撤離和反恐作戰任務。

《環球時報》引述日本《產經新聞》報導稱，已確定執行永久駐紮亞太地區任務的2艘英國軍艦已經確定是最新型的江河級巡防艦斯佩號（HMS Spey）與塔瑪號(HMS Tamar)。江河級巡防艦主要用於近海巡防與漁業保護任務，斯佩號與塔瑪號為該型艦的第2代艦，長90米，航速25節，艦員45人，可搭載50名海軍陸戰隊員。武器系統只有1門30毫米艦炮，艦尾可搭載1架艦載直升機。

英國防大臣華萊士透露，英國海軍另將向亞太地區派遣一支由海軍陸戰隊組成的近海反應大隊，主要擔負協助人員撤離和反恐作戰任務。考慮到斯佩號與塔瑪號都具有搭載海軍陸戰隊的能力，預計這支近海反應大隊將隨艦展開行動。

報導說，2艘英國軍艦不會有永久部署基地，將以日本橫須賀港、新加坡樟宜港、澳大利亞達爾文港的海軍基地為補給保修中心。這是由於英國與馬來西亞、新加坡、澳大利亞、紐西蘭建有「五國聯防機制」，這些國家的港口都將成為其在西太活動的補給站。

《環時》分析稱，從斯佩號與塔瑪號的建造來看，英國早就有向東亞海域部署艦艇的野心。2016年12月，英國海軍在宣佈增加建造2艘江河級2代艦的決定時，強調新建的巡邏艦是要「完成海外前沿存在任務」。英國海軍今年6月在發佈斯佩號入役的新聞中也明示，該艦將前往遠東地區執行安全行動。

報導表示，從英國海軍選擇艦型也是煞費苦心，英國未選擇大型驅護艦，一方面是自身水面戰艦數量不夠，另一方面也不希望此一部署過於敏感，擔心挑釁中國過了頭。2艘近海巡邏艦性能上不具備強大作戰能力，軍事威懾效能不大，只是凸顯戰略意義。這意味著英艦將不斷亞太穿行，特別是在南海海域，與美國等盟國開展聯合行動。