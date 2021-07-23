中央疫情指揮中心宣布，從7月27日起疫情三級警戒調降至二級，讓符合防疫指引的各行業、場所能夠恢復活動；指揮官陳時中表示，外出除飲食外全程要戴口罩、實聯制、保持社交距離等都要維持。被問到降級滿意嗎？前民進黨立委沈富雄表示，「勉強可以接受」。

沈富雄23日在《少康戰情室》節目中表示，指揮中心有一個大毛病，治絲益棼，管得非常細 。他認為，大原則訂好以後，然後正面表列另外的事情，比較適當。

沈富雄表示，星期二的時候，陳時中曾放出一個風向球，他說要緩坡調降警戒，然後不解封。沈富雄舉例表示，緩坡調降警戒的級與級之間，如同樓梯的級，所以級與級之間，不是下來，就是停在上一級，並沒有緩坡的問題。因為緩坡是改變級跟級的斜率，而且不是一步下來，要下不下，要下來又丟臉，不下來又讓人家罵，這個是很丟臉的，因為不能隨便改變兩個級之間的斜坡。

沈富雄接著指出，陳時中大概放出消息後，各界反應不好，經過討論以後，他今天終於決定。他列舉3點建議，第一點明確降級，他做到了；第二點，明確降級以後，陳時中本來是不解封的，但解封與否應該隨著級而轉變，級降封就解；第三點，若裡頭還有不放心的地方，就挑出來說這是一個例外，而這個例外是正面表列，不過，例外也不能太多，太多了，等於沒解封，這是他的三個原則。所以陳時中做到了第一點，但並沒做到第二、第三點，這是遺憾的地方。