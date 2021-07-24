27日起調降疫情警戒至2級，因應中央規定，嘉義縣政府今24日宣布，將提供嘉縣藝文團體、幼兒園、課照中心、補習班人員免費快篩，在山海區大林慈濟醫院、長庚醫院開放特定時段篩檢服務讓幼兒園、補習班等人員免費篩檢，至於藝文、酬神演出團體因演出時間不定，另協調轄內醫院提供服務。

因應二級管制，幼兒園、課照教職員疫苗施打率需達80％才能開放，藝文團體、酬神演出、補習班等，未施打疫苗或接種未達14天者，須提供3日內快篩或核酸檢測陰性證明，且每3至7天要定期快篩，為減輕相關人員負擔，嘉縣將在山海分區設站，提供免費快篩。

縣府指出，接下來將由文化觀光局、新聞行銷處、教育處分別造冊，力求篩檢2周內完成，並呼籲盡速完成疫苗登記接種才是王道，以加速相關行業回歸正軌。

嘉義縣長翁章梁表示，台灣社會歷經2個多月的閉關，迎來降2級鬆綁，百業蠢蠢欲動，包括藝文團體、幼兒園、課照中心、補習班、高中以下學校運動團隊訓練教練等均被疫情指揮中心列為有條件開放行業，並以疫苗接種時間搭配快篩進行嚴謹規範。

翁章梁說，接下來嘉縣已規畫分別在27日及8月5日在大林慈濟醫院，28日及8月6日在長庚醫院設快篩站，服務時段為上午9點到下午12點，下午2點到4點，提供幼兒園、課照中心、補習班等免費快篩，藝文、酬神演出團體將另協調轄內醫院提供服務。

衛生局長趙紋華提醒，面對三級鬆綁的二級管制，民眾更應該嚴守相關防疫作為，戴口罩、勤洗手更不得輕忽，並提醒鄉親COVID-19公費疫苗預約平台，第4輪不開放意願登記，第2、3輪已完成意願登記者，收到簡訊一定要在27日上午10點至29日中午12點完成接種登記，只有完成疫苗接種，才能真正讓大家走出疫情的禁錮。