視覺藝術類的街頭藝人陳源楨，7年前在台北市西門町行人徒步區進行展演活動時，被北市府以違規為由，廢止陳的許可證，他打行政官司敗訴確定後，聲請釋憲；司法院大法官認為北市的相關規定，對街頭藝人資格加以審查屬違憲。

不過，遭大法官宣告違憲的「台北市街頭藝人從事藝文活動許可辦法」第4條到第6條關於街頭藝人須申請許可證，及取得許可證的街頭藝人得於北市公共空間從事藝文活動等，已在今年3月24日廢止。

司法院大法官解釋，對於北市已廢止的街頭藝人作成釋憲解釋案，仍有其價值，因為除了北市以外，還有7個縣市政府，仍採活動登記許可制度，依照這次大法官釋憲意旨，相關自治團體的許可制度有違憲爭議。

依照釋字806號的解釋意旨，各縣市政府不得依街頭藝人唱歌好不好聽的「主觀」審查標準，對於街頭藝人之技藝加以審查後核發許可證，至於限制及審查一定的表演空間及時間，與憲法比例原則沒有違背、合憲。