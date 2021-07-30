疫情衝擊經濟，台中市政府相繼推動紓困九箭及十方等方案，其中租稅緩繳措施包括使用牌照稅、房屋稅、娛樂稅及地價稅分期與延期繳納，協助分期或延期繳納稅額達4億2000萬餘元，台中市地方稅務局表示，雖全國警戒降為2級，經濟仍待復甦，再擴大稅捐紓困範圍，增加印花稅緩繳措施，也讓業者安心防疫。

地稅局長沈政安表示，台中租稅紓困緩繳措施，原規定房屋稅、地價稅、使用牌照稅及娛樂稅可申請延期或分期繳納，而依據現行印花稅法規定，書立的各種憑證包括銀錢收據、買賣動產契據、承攬契據與典賣、讓受及分割不動產契據均須繳納印花稅，為減緩印花稅繳納壓力，將原來紓困措施範圍擴及印花稅。

除了原有稅捐緩繳持續推動外，只要受疫情影響有繳納印花稅困難的個人、公私營公司行號、補習班或事業組織，屬行政院各部會核定的紓困對象，營業額減少達15％或疫情關係收入減少，致不能於規定繳納期間一次繳清印花稅者，也都可以在繳納期限內或應納印花稅的憑證交付使用前，申請延期或分期繳納。

地稅局提醒，申請延期或分期繳納民眾，請在繳納期間內向所屬各分局提出申請，民眾除可郵寄及臨櫃方式辦理外，市府網站也設置「嚴重特殊傳染性肺炎疫情稅捐專區」供民眾線上申請，可減少疫情期間外出洽公風險，民眾申請案件從寬、從速辦理。