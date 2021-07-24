台南市周姓警員8年前曾舉止不當騷擾華裔加拿大籍女留學生與高中女生，遭記過調職，近日又遭網友爆料以租屋為名，對1名馬來西亞籍女大學生碰觸肩膀，雖周員否認，台南市警方調查後，24日決定記過2次，將他從台南市交通大隊調往玉井區服務。

1名馬來西亞籍女大生日前在郵局遇見前往辦事的56歲周姓員警，周男主動攀談，得知女大生要租屋，即表示自己有空房，要女方陪同一起看屋，女大生到了租屋處，卻發現房屋內外都放置許多與佛法有關的物品，甚至1樓還是佛堂，感覺奇怪。

周男陪同看完房間後，竟出言表示兩人相遇屬前世今生因果，因為女大生前世對他有虧欠，今生才要向他租房還債。周員一邊傳教，一邊碰觸到女方的肩膀，並稱因自己修佛，會給學生優惠。

女方回家告訴男友，男友查詢網路新聞，得知周男為警察，過去曾騷擾過兩名女學生遭調職處分，一次對加拿大籍女留學生以指導防搶為由，觸摸對方臀部與胸部，另一次在餐廳向女高中生搭訕，加LINE為好友後，傳送內褲健美照給對方，令對方感到不悅，投訴警局。

女大生好友透過網路發文表示，沒想到周員這次又出現怪異舉動，「回想這過程覺得可怕，感覺他總找女學生下手，提醒大家租房時小心」。

台南市交大24日在調查案情後，認為周員言行失當，雖當事人未提性騷擾告訴，仍予記過2次調往玉井分警分局，並列為輔導汰除對象。