北市一名洪姓女騎士騎車上班途中，撞上一名闖紅燈奔跑的國小男童，男童被撞斷鎖骨，洪女挨告過失傷害後，她也反告小男生的媽媽，放任兒子獨自一人闖紅燈，害她也受傷。台北地檢署今（29日）偵結，雖然小男生闖紅燈，但他跑在斑馬線上，擁有行人優先路權，因此依過失傷害起訴洪女；而家長沒有一定要陪小孩上學義務，不起訴媽媽。

據ETtoday新聞雲報導，2020年6月30日上午7點43分左右，一名小二男童為了趕上學，在台北市中華路、國興路口附近，違規闖紅燈奔跑過馬路，遭綠燈直行的洪女所駕駛的機車撞上，雙雙倒地，男童送醫急救發現鎖骨斷裂，洪女則是皮肉傷。

肇事的25歲洪女被依過失傷害送辦，她也反控小男生的媽媽涉嫌過失傷害，理由是身為母親沒有跟在兒子身邊，放任兒子闖紅燈導致車禍發生，害洪女也摔車受傷。

不過經過車禍事故鑑定，小男生雖然闖紅燈，但他當時跑在行人穿越道上，依規定擁有優先路權，洪女未注意車前狀況，仍要負起部分肇事責任，遭檢察官依法起訴；至於小男生的媽媽，檢察官認為，社會常理沒有一定要父母陪著小孩去上學，沒有故意過失問題，因此獲不起訴。

依道路交通管理處罰條例規定第103條規定：「汽車行近未設行車管制號誌之行人穿越道前，應減速慢行…。汽車行經未劃設行人穿越道之交岔路口，遇有行人穿越道路時，無論有無交通指揮人員指揮或號誌指示，均應暫停讓行人先行通過」。

另依道路交通管理處罰條例第44 條：「汽車駕駛人，駕駛汽車行經行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過者，處新臺幣一千二百元以上三千六百元以下罰鍰。」以及同條例第48條：「汽車駕駛人轉彎時，除禁止行人穿越路段外，不暫停讓行人優先通行者，處新臺幣一千二百元以上三千六百元以下罰鍰。」。

因行人是所有用路人中最弱勢的族群，為減少行人遭汽機車撞擊而傷亡的情形，近幾年在交通部極力宣導下「行人路權優先」的觀念。