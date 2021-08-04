李登輝「台灣民主元年」粉專 第一篇談這個。李安妮提供

7月30日，前總統李登輝逝世滿週年，女兒李安妮昨天建立臉書粉絲頁「台灣民主元年」，李登輝的小白球外交眾所皆知，正逢東奧台灣高爾夫選手潘政琮奪牌，因此首篇小故事就是《李登輝的台灣高爾夫情懷》。

李安妮說，這個粉專，她會持續保持理性與感性的寫作心態，分享她所觀察到父親在世時鮮為人知的小故事等，當然她仍會不失幽默，博君一笑，也會運用反諷調性，消遣一下有權力的人。

第一篇小故事就是《李登輝的台灣高爾夫情懷》；李安妮說，這幾天由於高球國手潘政琮在此次東奧奪牌，她特別用「潘媽媽妳也辛苦了！」 這樣簡短的文字，代先父對潘媽媽多年在球場擔任caddie（不用桿弟是避免涉及性別與年齡），培養兒子成為國手一路上的辛苦表示敬意。

她說，父親對golf這項運動（運動相關產業）的喜愛與關切，不但是台灣歷任元首中最為國人所認知，也是國際友人間普遍津津樂道的。過往媒體曾披露台灣元首與美國(老)布希總統，以及與南非戴克拉克總統的兩場重要國家外交球敘。但父親對高球運動的重視，除了關注這項運動相關產業的健全發展外，最念茲在茲的其實是caddie們的生活狀況，以及高球運動(或產業)能為他們帶來怎樣的願景。

她說，台灣目前估計caddie從業人員約有5-6千位，這也意味著有5-6千個家庭的生計，部分依賴這項運動產業的發展。關注高球產業，絕不能忽視最基層caddie們的生活狀況。

她說，台灣揚名國際的高球選手幾乎都出生於caddie生涯或caddie家庭，包括「台灣高爾夫球之父」陳金獅老先生，和老一輩的高球名人謝永郁、呂良煥、謝敏男、郭吉雄、涂阿玉等人，年輕一代的曾雅妮、潘政琮等，都是從小獨自或伴隨父母在球場長大，用簡陋的樹枝或棍棒代替球桿，找到打高球的樂趣與球感，經過很辛苦的成長過程，才得到今天的榮耀。

她說，爸爸因為對這種奮鬥過程有深刻的體認，每每打球回家，跟媽媽對話的內容除了今天打了幾桿，抓到幾隻鳥，哪個果嶺推桿很得意外，往往會提及今天的caddie是誰，他(她)的家庭背景、球技潛力、對高球生涯的想望等。

她說，接著兩老就會開始討論如何幫這些有發展潛力的年輕小朋友，尋求企業的支持、找尋有愛心的教練，來為他們圓夢。潘政琮只是其中一位，曾獲爸媽贈送給他人生第一套高球球具的人罷了。

她說，所以她在個人臉書上就描述了父親若在世，一定會為此略過晚餐，從第一洞加油到加賽結束。也一定會對潘媽媽說「妳辛苦了！」