捷運警察利用大數據分析常見的性騷擾、偷拍案例。（圖／捷運警察提供）

新冠降溫捷運人潮回流 偷拍狼最常出現上下電扶梯

捷運警察隊統計去年5月到7月偷拍、性騷擾案件，相較去年同期減少6成，隨著新冠疫情降溫，3級警戒解封在即，捷運人潮將陸續回流，捷運警察透過大數據分析，公布常見的性騷擾以及偷拍手法，提醒民眾注意上、下電扶梯，以及乘坐座位時，小心一旁色、攝狼出沒。

捷警統計，去年7到9月暑假期間，偷拍、性騷擾案件占全年的36％，最常見偷拍案例則是利用手扶梯上、下移動，以手機等錄影設備拍攝短裙女性的比例占55％最多，而性騷擾則是在車廂內襲胸、摸臀、暴露下體獲釋出示猥褻圖片，占51％最多。

另外，最近發生的龍山寺偷拍案，嫌犯則是利用下乘電扶梯時，蹲下持手機偷拍，提醒女性乘客仍要多加防範。為防止不肖色、攝狼鎖定落單婦女俟機作案，捷警隊已針對捷運站編排巡邏守望，並與捷運公司站務人員加強橫向聯繫，遇有捷運站接獲民眾反映可疑人物，可立即派遣就近巡邏線或守望站警力以最快時間到場處理，遏止色狼趁隙逃跑。

捷運警察提醒，捷運車廂人潮多且狹窄，有民眾使用防狼噴器誤傷民眾事件，捷警隊特別採購防身警報器配合宣導活動使用，以達擴大宣導效果並強化保障婦女安全之目的。