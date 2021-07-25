樂天桃猿25日展現昔日「暴力猿」本色，全隊敲出18支安打以12比3輕取富邦悍將，其中朱育賢更是連3場開轟，本季累積6轟追上林安可、詹子賢，僅落後暫居領先的高國輝1轟。

朱育賢首局就從陳仕朋手中敲出3分炮，「暴力猿」在第2局就把陳仕朋打退場，朱育賢單場4支2、貢獻4打點，打擊火力逐漸升溫。

此役猿隊共敲出雙位數安打，總教練曾豪駒認為復賽後球隊打擊狀況有慢慢調整回來，「這兩場比賽打擊串連度看起來滿好的，且不管是場上還是場下，球員兼氣氛也都很好，每個人都有把自己的角色扮演好。」

談到朱育賢打擊狀況逐漸升溫，曾總表示，朱育賢是名自我要求很高的選手，比完賽會用很多時間去調整節奏跟打擊，朱育賢則說：「之前發力順序有點跑掉，所以就利用賽後去做調整，這段時間教練選手都給我很多寶貴經驗，讓我去吸收、成長，趕快把自己調整好，幫助球隊拿下季冠軍。」

而中信兄弟今天靠著鄭凱文主投8局無失分，加上蔡齊哲第9局成功守成，聯手以6比0完封味全龍，落後領先的統一獅1.5場勝場差。