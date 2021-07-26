新北市副市長劉和然今上午接受廣播「羅友志嗆新聞專訪」，談及明將警戒降級，他憂喜參半，開心的是，代表疫情控制住，憂的是世界各國有不少解封又復封，好在台灣公衛教育做得好，老師也教得好，要大家勤洗手、戴口罩。

至於給自己的防疫工作打幾分？化學老師出身的他說，我們喜歡打人家分數，不敢打自己分數，如以第一線同仁努力的程度，自己可以打到80分，另還有20分有繼續努力空間。