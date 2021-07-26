防疫給自己打幾分？新北市副市長劉和然：團隊努力80分 08:532021/07/26 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市副市長劉和然。(擷取自網路) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市副市長劉和然今上午接受廣播「羅友志嗆新聞專訪」，談及明將警戒降級，他憂喜參半，開心的是，代表疫情控制住，憂的是世界各國有不少解封又復封，好在台灣公衛教育做得好，老師也教得好，要大家勤洗手、戴口罩。 至於給自己的防疫工作打幾分？化學老師出身的他說，我們喜歡打人家分數，不敢打自己分數，如以第一線同仁努力的程度，自己可以打到80分，另還有20分有繼續努力空間。 新北市副市長劉和然喊話中央 「疫苗採購不要讓民眾望梅止渴」 縣市採購疫苗 新北市副市長劉和然：中央應把規則講清楚 #給自己 #幾分 #新北市副市長 #劉和然 #80 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 90分鐘1800元！網PO超誘惑香豔爆乳辣腿照 一開門整個驚呆 14:542021/07/26 社會 新冠疫情問題五花八門 新北自製葵花寶典幫民眾解答 10:022021/07/26 生活 東奧》中華跆拳道隊長劉威廷首戰落敗 父母盼再戰敗部復活拿銅牌 15:202021/07/26 體育 北市補習班復課指引 1人確診停課14天 確診足跡停課3天 12:172021/07/26 生活 台積電證實海外設廠評估中 劉德音喊：毛利率目標5成以上 12:002021/07/26 財經 鄭人碩阿慶上身打怪飆國罵 04:102021/07/26 娛樂新聞 立委牽線挺醫護 林新及澄清醫院獲贈紫外線滅菌機 13:392021/07/26 寶島 中美天津會談氣氛火爆 中方：美窮兵黷武給世界帶來深重災難 13:272021/07/26 財經 東奧》羅嘉翎逆轉摘銅 嗨翻三芝鄉親 04:102021/07/26 運動天地 因應降級 大台北步道、公園開放說明 13:492021/07/26 生活 俠女議員唐慧琳私下最常問一問題 她不捨：心忍不住糾結 11:132021/07/26 政治 生活熱門新聞 男對發票欣喜PO文「中了200萬」 一票網友全罵翻 - 生活 解禁前中鏢！桃園餐館男染疫傳2家人 源頭又是特殊交友圈 - 生活 明起38歲以上預約 指揮中心再發144萬封接種簡訊 - 生活 727降級懶人包 超商、賣場可內用 外出全程戴口罩 - 生活 指揮中心開放混打 名醫揭保護力最強大的疫苗組合 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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