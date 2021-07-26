台北市文資會26日審議台北啤酒工場5口地下水利建造物文化資產價值，其中5號水井管線保存最完整，4號水井在建物保存範圍內，且無礙未來開發利用，經討論後，通過把第4、5號水井納入歷史建築保存，第1、2、3號水井不指定古蹟、不登錄歷史建物，但建議採景觀設計或意象保存。

建國啤酒廠釀造大樓、儲酒室及包裝工廠在2006年11月23日公告登錄為歷史建築，考量啤酒生產與水源關係密切，工廠有5口水井在納入後續修復工作前，進行文資價值確認。

專案小組現勘後提出意見指出，2、3號水井原為備用，與生產流程關聯較小，5號水井管線保存最完整，位在東邊的4號和5號水井在建物保存範圍內，無礙未來開發利用，1、3號水井可視未來規畫，在景觀設計中保存，2號井則不列入保存範圍，但可在地面做記號，不需文資身分。

有民眾在文資審議會議上提出意見表示，根據台灣日日新報「工場行腳」連載中，1920年4月25日報導，提到東台北工業上的價值是水質優良、工廠用地價格低廉且遼闊、原料和工人供應不成問題，讓東台北具備成為全島工業中心地的資格，5口井提供豐沛的水資源也很重要，建議台酒謹慎保存園區資產。

經委員審議，最後通過1、2、3號水井不指定古蹟、不登錄歷史建築，同意4、5號水井納入歷史建築保存。

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