台北市確診個案症狀分析。（台北市政府提供／張立勳台北傳真）

台北市自5月2日以來，有4753例感染新冠肺炎確診個案，市長柯文哲26日表示，環南市場大規模PCR篩檢時發現，有將近一半的確診者沒有症狀，進一步分析全市本土確診個案，有44.7％確診者從頭到尾沒症狀，所以即使北市府花很大力氣，仍很難消滅掉。

中央今公布北市新增4例本土確診個案，柯文哲指出，其中3例是廣義的家戶感染，朋友間感染，還有1例是感染給父親，現在用Google map的方式看確診案例每個行政區分布狀況，若用居住地看，除非是家人互相傳染有意義以外，事實上，更大的傳染是在工作地，只看行政區分布就會判讀失真。

柯文哲表示，疫情到現在，在雙北地區算是一個程度控制下來，所以慢慢要解封，解封前對整個自5月到現在為止，過去將近3個月的案例分析、研究，可讓我們將來面對未來疫情變化有更多資訊可思考、規畫。

他說，北市案例有44.7％確診者從頭到尾沒有症狀，這就是為什麼北市花很大力氣很難消滅掉，很多人是PCR撈出來，確診者匡列做PCR發現感染，但都無症狀占44.7％。

柯文哲強調，一般來講沒症狀就不會去醫院，但會傳染人，當年SARS感染會發燒，很容易撈出來，這個現象在環南市場大規模篩檢時，發現有將近一半沒有症狀，也因此知道這個病很難對付，確診者有發燒情況是46.6％、咳嗽39.9％、喉嚨痛18.4％，比較像感冒症狀。

令柯文哲感到意外的是，有44.7％確診者沒有症狀，在社區躲來躲去，他說，最簡單方法是全部打疫苗，從美國每天感染人數約1、2萬人，多的時到3、4萬來看，但死亡人數沒什麼變化，也就是打了疫苗就不容易死亡，呼籲有疫苗可以打，不要挑三揀四，有什麼打什麼，北市已打到38％覆蓋率。