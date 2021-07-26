美國特種作戰司令部 (USSOCOM) 正在評估「武裝守望者計劃」(Armed Overwatch program)，它是內華達山脈公司(Sierra Nevada Corporation)引進的 MC-145B「土狼」(Coyote)特種飛機，它可以在一些全球一些最惡劣的環境中運作，包括約旦沙漠、愛沙尼亞的極寒天氣和肯亞的熱帶森林等，除了運送人員物資，也可以發射武器，成為砲艇飛機。

防衛部落格(defence-blog)報導，MC-145是一種雙引擎渦輪螺旋槳短距起降飛機，採用高機翼、前3點起落架，可以在比較差又比較短的跑道起降，根據原廠文件，該型飛機的法定起降距離是500公尺，但是在極端情況，最短降落距離僅需156公尺，也能在礫石或砂土地起飛。非改裝情況下，可以裝運19名乘客，或是2800公斤的物資，

空投物資的美國空軍C-145。(圖/美國空軍)

美軍特戰版的MC-145B， 獲得廣泛的機身改裝，在機翼加裝了武器掛架、伸縮式感應器、外加油箱，與內部武器發射器。使它飛行能力更可靠，同時還有強大的支援火力。

不過，MC-145B的主要功能仍是人員與物資運送，它具有與 C-130相似的後貨艙坡道，可以配置為空投、傘兵和傷員後送角色，同時支持在不依賴戰略空運資產的情況下，自行飛往前線作戰地點進行小規模的補給。

其實M145不算是美國原裝的，它的原型是波蘭PZL公司的M28，然後M28又源於俄羅斯安東洛夫An-28飛機，所以這型美國特戰飛機，其實根源竟來自主要對手俄羅斯。

M28已經生產了200架以上，應用在空域巡邏、偏遠區域運輸等用途。