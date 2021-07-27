民眾期待許久的疫情警戒降級，今（27）日是第一天，在口罩戴好、勤洗手的防疫作好作滿下，出門、搭車的人潮增多了，27日公布的110年7月消費者信心指數（CCI）調查，也以總指數大升6.44點至76.92點，超越本土疫情爆發5月的水準，且調查的6項分項指標同步大升，反映出民眾歡慶迎接新生活！

台灣消費者信心指數CCI由中央大學台灣經濟發展研究中心發布，是即時反映國人消費意願的抽樣電訪調查。此次調查結果，總指數和6項分項指標同步大升，六項指標包括物價水準、家庭經濟狀況、國內經濟景氣、就業機會、投資股市時機、購買耐久財。

此次調查中，上升幅度最多的指標是「未來半年購買耐久性財貨時機」，本月調查結果為111.2點，較上個月上升16.95點，把上（6）月下跌的幅度完全恢復、甚至超越；上升幅度第二的指標為「未來半年投資股票時機」，本月調查為56.3點，較上個月上升7.8點，也是回到本土疫情爆發之前的水準。

中央大學台灣經濟發展研究中心執行長吳大任表示，今年來的CCI調查結果，上（6）月的情況最糟，6月也是本土疫情最嚴重的期間，全國三級警戒、雙北地區天天爆出上百個確診案例，民眾十分憂心經濟能力、就業機會，因此不敢輕易投資股票、購買汽機車或大型家電等；7月的電訪調查期間，已經開始微解封，加上指揮中心已開始釋放降級警戒的討論，可以看出民眾的期待心切。

吳大任指出，CCI調查當中的「未來半年家庭經濟狀況」、「未來半年國內經濟景氣」，7月份分別上升到91.6點、89.1點，都處於偏向樂觀的高位，顯示民眾有信心於家裡的經濟能力，或是國家的經濟成長動能，這將有助於解封之後的內需大回溫。