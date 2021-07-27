截至東京奧運會第3天（26日）金牌榜最新排名，日本已拿下8枚金牌強勢登頂第一，中國爆冷丟3金，金牌數6枚排名掉到第三，美國反超中國，金牌數7枚暫時排名第二。

此前兩個比賽日，中國隊以6枚金牌登頂第一，不過，26日本來幾個有機會奪冠的項目都沒有獲得，其中，男子雙人跳水10公尺決賽，中國跳水冠軍組合曹緣／陳艾森連袂出戰，雖然前三輪跳出了完美的動作，但是第四輪的失誤，最終以470.58分不敵英國組合，獲得亞軍。

另一個賽事中，中國游泳女將張雨霏在女子100公尺蝶泳決賽中，以55秒64摘得銀牌。這是中國游泳隊在東京奧運賽場首枚獎牌。不過她僅僅與冠軍相差0.05秒，這枚金牌丟掉有點可惜了。

同時，女子55公斤級舉重賽中，中國選手廖秋雲獲得銀牌，她的總成績為223公斤，敗給菲律賓選手迪亞茲。

最重要的還是兵乓球男女混雙決賽不敵日本隊確實是讓大陸觀眾感到遺憾。大陸兵乓球男女混雙許昕／劉詩雯3-4不敵日本組合水谷隼／伊藤美誠，獲得銀牌。雖然許昕／劉詩雯開局狀態出色，連續贏下兩局，但隨後被水谷隼／伊藤美誠連追3局反超最終仍然告負。