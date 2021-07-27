中社花市紫色千屈菜盛開，為慶賀后里之光楊勇緯東奧奪銀，優惠台中市民半價入園。（王文吉攝）

中社花市花果棚架區各種絲瓜與匏瓜結實纍纍。（王文吉攝）

花果棚架區的特長絲瓜，最長可長至2公尺。（王文吉攝）

中社花市花果棚架區各種絲瓜與匏瓜結實纍纍，吸引遊客拍照。（王文吉攝）

中社花市花果棚架區各種絲瓜與匏瓜結實纍纍，吸引遊客拍照。（王文吉攝）

翠白絲瓜外皮光滑，宛如削了皮。（王文吉攝）

圓滾滾的梨仔匏。（王文吉攝）

社花市優惠台中市民半價入園，再加碼贈送向日葵種子。（王文吉攝）

中社花市占地廣達6公頃，正值千屈菜、火焰雞冠花、鼠尾草等花卉盛開。（王文吉攝）

花果棚架區各種絲瓜與匏瓜結實纍纍。（王文吉攝）

台中后里子弟楊勇緯奪下台灣史上首面柔道奧運銀牌。位於后里的中社花市為慶賀后里之光，即日起至8月31日止，優惠設籍台中的市民半價入園，並致贈向日葵種子；目前正值千屈菜花開，紫花迎風搖曳，花果類也結實纍纍，各式絲瓜及匏仔造型奇特，吸引民眾拍照。

中社花市目前烤肉區仍暫停營業，戶外花海區及盆栽賣場對外開放。農友賴啟文表示，為慶賀台中之光、后里之光楊勇緯勇奪奧運柔道60公斤級銀牌，即日起至8月31日止，凡設籍台中市的市民朋友，憑證件入園享賞花「半票60元」優惠，另外加碼贈送向日葵種子1包。

中社花市占地廣達6公頃，正值千屈菜、火焰雞冠花、鼠尾草等花卉盛開，萬花爭豔，美不勝收。荷花池換娃娃蓮登場，還有大片向日葵花海隨風搖曳，相當美麗。

花果棚架區各種絲瓜與匏瓜結實纍纍，翠白絲瓜宛如削了皮，還有最長可至2公尺的特長絲瓜，有宛如蛇形的奇祥、奇美蛇瓜，長得像水滴的水滴匏、圓圓的梨仔匏、長長的長花匏等，讓民眾嘖嘖稱奇，忍不住拍照留念。

疫情警戒降為二級首日，中部地區天氣晴朗，零星遊客入園賞花。民眾表示，在家悶太久，到戶外擁抱陽光，雖然要戴口罩，還是可以感受到新鮮空氣。中社觀光花市則表示，以往每日有數百人入園，受疫情影響，現在平日仍只有剩個位數，人潮未見回流跡象。