國際佛光會中華總會協助蔬食餐飲業者e化外，更號召全台500多個分會，發動全體會員踴躍向「蔬食地圖」業者訂餐，以具體消費行動力挺業界復甦，增加餐廳訂單營收。（人間福報提供／林雅惠高雄傳真）

台灣餐飲業受疫情重擊，不少蔬食餐廳陷入經營困境，甚至被迫吹熄燈號，為此，國際佛光會中華總會7月底將發起「e起復蔬、全民相挺」公益計畫，幫助業者登陸「蔬食地圖」，並將動員全台500多個分會響應訂餐，以實際消費行動，支持蔬食餐飲業者度過難關。

國際佛光會中華總會總會長趙怡表示，許多原本規模不大的蔬食餐飲業者，1年來受疫情重創，難以為繼，正需要一劑紓困強心針，因此發起「e起復蔬、全民相挺」計畫，力挺產業界復甦。

趙怡指出，由佛光山開山星雲大師所創辦的「人間福報」，近年所彙整建立的「蔬食地圖」網站，成為這次公益計畫的基礎，至今已幫忙全台超過4800家蔬食餐廳，登錄蔬食地圖，一般民眾可透過「蔬食地圖」，挑選想吃的餐點後向業者訂餐。

而有意願e化的餐飲業者，可直接在「蔬食地圖」上新增餐廳資訊，或聯絡主辦單位尋求協助。趙怡說，未來「蔬食地圖」和「福報購」將持續擴充蔬食餐廳和業者至8000家，並朝1萬家進軍邁進。

除了協助蔬食餐飲業者e化，國際佛光會中華總會更號召全台500多個分會，發動全體會員踴躍向「蔬食地圖」業者訂餐，以具體消費行動力挺業界復甦，增加餐廳訂單營收。

趙怡表示，「e起復蔬、全民相挺」計畫非一朝一夕、一蹴可幾，需長期耕耘，不單單蔬食業者能透過ｅ化提升產銷能量，刺激產業復甦，更可活化上中下游產業鏈，讓農民、配送業者、廚師、餐廳工作人員均能得利受惠，最終反饋到消費者健康上，「讓更多台灣民眾體會蔬食對身體健康，乃至全球環保的助益，進而再掀蔬食風潮。」