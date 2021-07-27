台灣餐飲業受疫情重擊，不少蔬食餐廳陷入經營困境，甚至被迫吹熄燈號，為此，國際佛光會中華總會7月底將發起「e起復蔬、全民相挺」公益計畫，幫助業者登陸「蔬食地圖」，並將動員全台500多個分會響應訂餐，以實際消費行動，支持蔬食餐飲業者度過難關。
國際佛光會中華總會總會長趙怡表示，許多原本規模不大的蔬食餐飲業者，1年來受疫情重創，難以為繼，正需要一劑紓困強心針，因此發起「e起復蔬、全民相挺」計畫，力挺產業界復甦。
趙怡指出，由佛光山開山星雲大師所創辦的「人間福報」，近年所彙整建立的「蔬食地圖」網站，成為這次公益計畫的基礎，至今已幫忙全台超過4800家蔬食餐廳，登錄蔬食地圖，一般民眾可透過「蔬食地圖」，挑選想吃的餐點後向業者訂餐。
而有意願e化的餐飲業者，可直接在「蔬食地圖」上新增餐廳資訊，或聯絡主辦單位尋求協助。趙怡說，未來「蔬食地圖」和「福報購」將持續擴充蔬食餐廳和業者至8000家，並朝1萬家進軍邁進。
除了協助蔬食餐飲業者e化，國際佛光會中華總會更號召全台500多個分會，發動全體會員踴躍向「蔬食地圖」業者訂餐，以具體消費行動力挺業界復甦，增加餐廳訂單營收。
趙怡表示，「e起復蔬、全民相挺」計畫非一朝一夕、一蹴可幾，需長期耕耘，不單單蔬食業者能透過ｅ化提升產銷能量，刺激產業復甦，更可活化上中下游產業鏈，讓農民、配送業者、廚師、餐廳工作人員均能得利受惠，最終反饋到消費者健康上，「讓更多台灣民眾體會蔬食對身體健康，乃至全球環保的助益，進而再掀蔬食風潮。」
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。