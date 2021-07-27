當世界名畫裡豐腴優雅的蒙娜麗莎吸毒，會變成什麼面貌？科博館即日起推出《當名畫遇見毒品》特展，以跨界藝術透過改作名畫寓教於樂手法，改作蒙娜麗莎、戴珍珠耳環少女及潘朵拉等24幅世界知名畫作人物，模擬畫出她們受毒品危害的消瘦病態的可怕模樣，提醒青少年要遠離毒品的侵襲與陷阱。

國立自然科學博物館表示，《當名畫遇見毒品》特展，以碰毒會改變面貌與型態，來改作世界知名藝術大師畫作，讓觀者透過畫作對比，看見吸食毒品成癮的可怕，了解毒品成癮的危害與陷阱，避免落入毒品陷阱的深淵，即日起在人類文化廳2樓迴廊展出至今年10月31日止。

策展人楊中信博士表示，若沒有看到一場人文科學類的展覽，失去的僅是一次吸收人文科學知識的機會；但若沒有來看「當名畫遇見毒品」特展，失去的可能是未來少了因無知而碰毒的「抗體」。

《當名畫遇見毒品》特展共改作24幅世界知名畫作，包括義大利文藝復興時期畫家達文西代表作《蒙娜麗莎》，原作中的女子豐腴優雅，特展改作則呈現吸食海洛因成癮之後瞳孔縮小、病態消瘦及皮膚病變的外貌；英國畫家羅塞蒂作品《潘朵拉》，呈現潘朵拉因好奇打開裝有毒品的毒害之盒，受到毒品影響，臉上出現毒瘡、瞳孔放大等病徵；維梅爾的最為知名傳世作品《戴珍珠耳環的少女》，珍珠耳環改作為LSD耳環，展示LSD迷幻藥毒品的危害。

此外，特展還放映2部由改作畫作製作而成的動畫影片，動畫《吸毒大腦在吶喊》改作自孟克的畫作《吶喊》，說明毒品將使大腦失控；另一部動畫則以桑特沃特的畫作為起點，呈現毒品進入家庭後毒害家人的悲劇。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！