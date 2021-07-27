台北股市火熱之際，航運族群今年連番漲，貨櫃三雄股價屢創新高，許多股民搶當航海王，但投資本就有賺有賠，當沖操作的風險更是令人膽戰心驚，有網友分享自己當沖慘痛經驗，當沖額度調升至1500萬，多次的當沖操作後，難敵人性貪婪、凹單不停損，而且還二度胖手指賣按成買的情況下，年初到現在所有的獲利全部歸零。

一名網友在社群平台Dcard發文，他進股市大概約3至4年，起初聽父母的話，買中鋼、中華電當存股，但後來看網路別人操作，對現股當沖的獲利非常眼饞，就在戶頭放10萬元，若賠光就不玩了，隨後在聽聞朋友操作台指期貨，心癢難耐跟著操作，但最終10萬全賠光，原PO也索性罷手。

但事情還沒完，原PO在2年間工作之餘也有在做現貨操作，眼見朋友憑藉航運的勢頭賺大錢，再看到網路上當沖獲利表現驚人，有重操當沖進軍股市，但不一樣的是，這次做了些功課，「又聽說下單數夠大才會獲利，所以從6月開始每天10張起跳的交易，並調升每日額度到1500萬」。

起初原PO操作一帆風順，連續11天交易連勝紀錄，且還有30萬的當沖獲利，但在7月初航運開始劇烈震盪，每天都被多空巴盤，更在某日直接賠了10萬，因此將額度下修至10萬元，但隔日受到群組訊息說航運反彈的影響，「台股開盤前又將額度調回500萬，之後每日損益互抵」，也讓原PO好了傷疤忘了疼。

幾天後的某次操作中，原PO意外將賣按成買，導致多買10張，沖掉直接賠5萬，第2次的痛定思痛讓他再度下修額度至1萬，更打算就此收手，「結果隔日又忍不住再將額度上修至1500萬，未料再度遭遇震盪盤，且二度胖手指賣按成買」，最終在亂操作又不停損的情況下，再度賠掉了10萬，而這一次也是最後一次了，年初至今所有獲利全都歸零了。

原PO也在最後幡然醒悟，表示大家都知道一個道理，長期波段或是指數ETF績效不會輸每天操盤獲利，或是見別人賺錢心生羨慕、不服輸的個性，抑或追逐成功者的方法用錯了，因此他以自身經驗忠告，「買股票是投資一家公司，買現股，不要玩當沖」。