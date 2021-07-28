半工半讀的蔡姓男大生，對女同學告白遭拒後，前年他利用參加聚會、與她獨處的機會，強行親吻她的頸部、嘴巴並觸摸鎖骨及胸部，他求緩刑免囚，但歷審都認定他未達成和解，也沒有獲得被害人原諒，依強制猥褻罪判刑7月，上訴後，最高法院駁回定讞。

蔡男與被害女子是大學同班同學，他因對她有好感，曾對她表達希望交往之意，但遭她拒絕，2019年7月24日晚上11點多，她與友人在住處聊天、飲酒，蔡男當時未事先告知她即自行前往該處，她不便拒絕即讓蔡男進入其居所。

友人外出買酒，獨留蔡男與女大生在屋內，蔡男因對她仍有好感及男女情愫，認有機可乘，以其體型及身材優勢強行壓制她，不顧她口語及肢體之劇烈反抗，仍強行擁抱她，親吻及觸摸她胸部及臀部等處。

歷審考量蔡男為滿足自身慾念，違反被害人意願進行猥褻，造成她身心傷害，行為殊無可取，且他在偵查中否認強制猥褻，後來才坦承犯行，但未與被害人達成和解，雖然他的律師請求宣告緩刑，但他未取得被害人原諒，判囚7月，上訴後，最高法院駁回確定。

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