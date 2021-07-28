我國府院、朝野等上百名正要，傳出通訊軟體LINE遭駭客入侵，民眾黨立委高虹安今表示，歷年我國政府受到網路攻擊的最大來源主要還是對岸，當然有理由去懷疑，但仍需從攻擊手法、足跡去做進一步釐清，因為除了大陸，台灣在高科技產業或政治治理，也是其他國家情蒐的目標。

高虹安指出，首先要確定這起案件是不是能夠當作同一起案件來辦，就是這一百多位高層政要Line被入侵的手法、時間可否歸類為同一批次的攻擊，才能進一步確認這是否為針對我政府高層的攻擊，還是Line大規模遭到入侵。

高虹安說，此次通訊軟體駭客入侵事件，是不是對岸對台情蒐當然有理由去懷疑，歷年我國政府受到網路攻擊的最大來源主要還是對岸，但都還需要從攻擊手法、足跡去做進一步確認。

高虹安認為，大家太常專注在「共諜」，可能忽略台灣也是很多其他國家情蒐的目標，我們的高科技產業或是政府治理藍圖佈局，當中也是有很多其他國家或國際企業希望了解的敏感資訊。

高虹安說，基本上Line還是台灣最廣泛方便使用的通訊軟體，大家都用不可能不跟著用，但她的辦公室主要只用於做一般的事務聯繫溝通，對於比較敏感的會議或資訊，除了實體見面聯繫處理以外，也可以利用其他的通訊軟體，如跨平台的端對端加密通訊軟體Signal就是不錯的選擇。