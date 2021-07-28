新北市淡水警分局偵查隊員警蔡至恩與胞兄蔡至儒，涉嫌利用偵辦性騷擾案件，恐嚇許姓被告，若不拿出60萬元「處理費」，將依法予以移送法辦，士林地檢署27日搜索分局偵查隊、蔡男住處，帶回兄弟2人，依違反《貪汙治罪條例》中藉勢藉端收賄、恐嚇等罪複訊，今晨法院以重罪、串證滅證為由裁定羈押禁見。

近30歲的蔡姓員警在偵查隊服務，今年4月因派出所受理女子在健身房遭許姓男子性騷擾，蔡並未依規定辦理，藉由其他案件，查詢性騷擾案許男個人資料，得知電話、地址後，聯繫許男見面，與非警職的胞兄一起前往，胞兄則穿著刑警背心恫嚇被告，若不聽從乖乖付錢，將身陷囹圄。

5月初，蔡等2人要價60萬「處理費』，與許姓被告相約在便利商店交錢，先索取10萬元，數日後，胞兄2度聯繫許男，前往許男公司，2度取走11萬餘元，但胞兄否認。

檢察官認為，蔡姓員警涉犯貪污罪中藉勢藉端收取財物，可處10年以上徒刑，另涉刑法恐嚇、偽造文書、個人資料保護法等罪，而共犯蔡至儒，犯冒充公務員罪，兩人均涉犯重罪且有滅證、串證煙滅證據之虞，法院裁定羈押禁見。

淡水分局獲悉後，已經報請警察局予以停止處分，並表示對於員警疑似利用偵辦案件，藉職務之便向人索賄，以「不掩飾、不庇縱、不護短」態度，全力獨覺員警風紀案件發生，維護警察整體優良聲譽。