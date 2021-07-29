今年3月辭職的交通部公路總局第一區養護工程處前工程員魏士翔，利用驗收工程的機會，向業者索賄，並接受有女陪侍之酒店飲宴及性招待共26萬多元，刑事部分他遭判刑3年8月，行政究責部分，懲戒法院將他判決撤職並停止任用2年。可上訴。

判決指出，魏男在2012年間負責辦理一工處「台65線通車路段路燈照明迴路改善工程」標案之履約管理、估驗款處理、驗收審查結算作業等事務，業者為求請款程序順利通過，在文件內夾帶5萬元，魏暗示賄賂金額不足，開口再多要了20萬元現金。

2017年魏負責辦理一工處「台61線、台61甲線、台64線等轄區快速公路伸縮縫防滑、更新及改善工程」標案之審核標案施工、品質計畫、材料等監造事宜，他向業者要求提供手機並代為支付門號資費、接受有女陪侍之酒店飲宴及性招待之不正利益。

魏男因不違背職務收受賄賂及不正利益罪，今年3月4日遭台灣高等法院判囚3年8月，隔月一工處考績委員會決議，將他移付懲戒，懲戒法院認定魏男嚴重損害政府信譽，為維持公務紀律，判決撤職並停止任用2年。