全台疫情警戒降至二級，各地恐出現報復性出遊潮，民眾黨立委邱臣遠今指控，衛福部去年花1500萬元向中華電信租賃「全國景點觀測平台」來監測防疫人流，作為提供1968軟體新增「人流警示功能」，不過該功能卻早於去年6月下架，該系統疑似閒置10個月，衛福部跟交通部卻在互踢皮球，導致人流警示竟然無人主責管理，形同虛設。

邱臣遠指出，衛福部花了1500萬元向中華電信租賃「全國景點觀測平台」來監測防疫人流，從去年4月租賃至今年4月，用途為提供1968軟體新增「人流警示功能」，不過該功能卻早於去年6月下架，此後「全國景點觀測平台」用途未明，疑似閒置10個月。

邱臣遠盤點全台七縣市人流警示系統發現，台北市、新北市、桃園市、台中市、雲林縣、台南市皆已開發科技防疫監測人流app與相關網站，明明就有現成資料可參考，衛福部卻還是不願積極主導、交通部也消極以對，連統籌資訊都不願意，目前還停留在以三級警戒不應有人流出沒為由，取消簡訊警示功能、僅派員現場阻止民眾。

中華民國旅行品質保障協會主委李奇獄表示，各縣市政府及地方景區的人流資訊整合本來就是一個龐大的作業，尤其是許多景點的主管機關多頭馬車，難以管理，光靠交通部難以整合，一旦報復性出遊大量遊客出現，若人流管控沒做好，恐會導致疫情再攀升。

環球科技大學觀光與生態旅遊系副教授陳泰安表示，在高度使用智慧工具、科技工具的現代，政府機關卻還使用落後手段，例如高雄興達港、布袋觀光漁市，竟以人員要求民眾排隊、使用計數器計算人流，令人匪夷所思，盼政府應研議使用科技防疫。